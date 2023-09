Tchad : au Batha, l’ONG Guera Touristique sensibilise les détenus sur leurs droits et devoirs

L'ONG Guera Touristique a lancé la campagne de sensibilise des détenus de la maison d'arrêt d'Ati sur leurs droits et devoirs. C'était ce matin à Ati, en présence du secrétaire général de la province du Batha et des responsables tribunal de grande instance d'Ati.



Dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus des centres pénitentiaires d'Ati et de Mongo (PARDAM), financée par la Coopération Suisse au Tchad, l'ONG Guera Touristique a organisé une campagne de sensibilisation des détenus sur le droits et devoirs. Le représentant du l'ONG Guera,



Haroun Oumar a rappelé que le projet a mis à la disposition des matériels de formation sur la couture et maroquinerie, et est en train de former les bénéficiaires dans le cadre d'une réinsertion socioprofessionnelle après la peine.



Dans son discours de lancement, le président du tribunal de grand instance d'Ati, Moudoko Simeon, a remercié l'ONG Guera Touristique et son partenaire, la Coopération Suisse, d'avoir réfléchi sur l'aspect d'instruction juridique, mais aussi et surtout, amener les détenus à faire valoir leurs droits.



Selon lui, l'apport du l'ONG Guera Touristique vient à point nommé, et qui permettra de mieux appuyer le département d'instruction qui peine parfois à retrouver certains dossiers des prévenus et inculpés. Il appelle les détenus à la patience et au respect de la durée de condamnation respective.



Car un adage dit : « Être en prison est un plan de Dieu pour vous épargner du pire », a-t-il martelé. Dans son mot d'encouragement, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a rappelé que ce type de projet de création de métier est spécifique aux actions que mènent les organisations partenaires de l'État.



Ce projet vient ainsi compléter le programme de l'État tchadien dans le domaine du développement humain social et se situe en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités du pays. Après une visite guidée dans la salle de formation de la maison d'arrêt, une photo de famille a mis terme à cette sensibilisation.