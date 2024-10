Tchad : au Batha, l'USTA lance l'année académique 2024-2025

Ce mardi 1er octobre 2024, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a officiellement lancé l'année académique 2024-2025 dans l'amphithéâtre de l'Université des Sciences et de Technologies d'Ati (USTA), en présence des autorités administratives civiles et militaires, des responsables de l'université, des enseignants-chercheurs et des étudiants.



Le thème de cette année est : « L'USTA, un levier de changement pour un futur transformé par la discipline, un enseignement supérieur de qualité et une recherche scientifique au service du développement socio-économique du Tchad».



Dans son mot introductif, le président de l'USTA, Moutode Vincent Madji, a dressé le bilan de l'année écoulée. Selon lui, le choix de ce thème s'explique non seulement par le contexte actuel, mais aussi par les résultats observés et la volonté exprimée lors de son installation, de faire de l'USTA l'une des grandes universités du Tchad, du Sahel et d'Afrique.



Cela nécessite en préalable une discipline stricte, un enseignement de qualité, ainsi que la promotion de l'excellence, l'application des textes régissant les universités publiques, le règlement intérieur de l'USTA et les normes d'éthique. La recherche occupera également une place importante dans le programme d'action 2024-2025.



C'est pourquoi des accords de partenariat ont déjà été signés, notamment avec l'ITRAD, afin de permettre des stages pour les étudiants et la mobilité des enseignants, car ceux-ci doivent être au service du développement socio-économique du Tchad. En lançant la rentrée académique, le gouverneur de la province du Batha a souligné que cette année doit se placer sous le signe du changement et de l'ouverture de nouvelles opportunités pour l'université.



Selon lui, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a fait de l'enseignement supérieur une priorité pour stimuler le développement socio-économique du pays. Pour conclure, le gouverneur a salué les équipes pédagogiques et le personnel de l'USTA, pour la qualité de leur travail, leur dynamisme et leur investissement. Quelques enseignants et membres du personnel de l'université ont été honorés par des certificats de remerciement pour leur travail remarquable. Hassan Djidda