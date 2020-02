Tchad : au Batha, la cohabitation et la scolarisation au centre d'un meeting

Mankala dans le canton Djourdjoura, localité située à 22 km de la ville d'Ati, a accueilli ce mercredi 19 février 2020 le préfet du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, accompagnée du sous-préfet d'Ati rural, de quelques responsables militaires, et l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Batha Ouest.



Le préfet est venu à Mankala afin de sensibiliser et orienter la population sur la cohabitation pacifique, la scolarisation des enfants, le vivre ensemble et la sécurité des personnes et de leurs biens.



Au nom de sa population et en son nom propre, le chef de canton de Djourdjoura, Hassan Issa Tidjani, a souhaité la bienvenue à la délégation du préfet de département du Batha Ouest.



L'éducation est le socle du développement pour le préfet. Tout le monde est appelé à accompagner la politique du gouvernement en matière d'éducation. La cohabitation pacifique et le vivre ensemble doivent faire partie du comportement de la population du canton Djourdjoura, a martelé Fatimé Boukar kosseï.



La construction des écoles et l'envoi massif des enfants à l'école, plus particulièrement des filles, n'ont pas été perdus de vue par Fatimé Boukar Kosseï lors de son meeting.



Selon elle, les parents doivent donner un cachet particulier en envoyant les enfants a l'école pour avoir un taux élevé d'alphabétisation dans le Batha.



Elle a évoqué le cas de l'exode rural et l'immigration clandestine qui vident les villes et villages de ses bras valides, rendant hypothétique le développement.



"Les plus hautes autorités de la République n'ont pas lésiné sur les moyens pour rendre effectif les recommandations phares du Forum national inclusif, notamment la prise de conscience a tout les niveaux", a ajouté Fatimé Boukar Kosseï.