Tchad : au Batha, lancement d’un projet agricole pour l’emploi des jeunes et la sécurité alimentaire

Le délégué général près de la province Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a procédé ce mardi 08 juillet 2025, au lancement officiel du Projet de développement des filières porteuses pour l’emploi des jeunes et la sécurité alimentaire, dans la localité de Ngardjana.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion d’une agriculture moderne et inclusive, conformément aux 12 chantiers et 100 actions du Maréchal du Tchad. Portée par l’entreprise Sadna, cette initiative ambitieuse prévoit la mise en valeur de 5 000 hectares de terres agricoles dans la province.



À travers ce projet, le président-directeur général de Sadna, Adoum Alkhali Adoum Salamat, entend favoriser la création d’emplois durables pour les jeunes, grâce à l’introduction de l’agriculture mécanisée.



Lors de son intervention, le PDG a précisé que le projet vise à : renforcer la sécurité alimentaire locale par une production intensive de cultures vivrières et de rente ; valoriser les filières porteuses telles que le mil, le sorgho, le sésame et l’arachide ; introduire des techniques agricoles modernes, notamment l’irrigation, les semences améliorées et l’utilisation d’équipements performants.



« Au-delà de son caractère agricole, ce projet est un véritable levier de développement local. Il contribuera à l’autonomisation des jeunes et des femmes et à la lutte contre l’exode rural », a affirmé Adoum Alkhali Adoum Salamat. Il a également réitéré son engagement à œuvrer pour un Batha prospère, solidaire et tourné vers l’avenir.



De son côté, le délégué général près de la province Ahmat Goukouni Mourali a salué une initiative qui, selon lui, s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités du pays. Il a appelé les autres opérateurs économiques et les ressortissants de la province à suivre cet exemple pour contribuer au développement du Batha.