Tchad : au Batha, lancement de la révision du fichier électoral et reprise des cours

Lançant officiellement la reprise des cours pour les classes intermédiaires dans la province du Batha, le gouverneur Beinando Tatola a signifié que "l'année scolaire 2019-2020 a été sauvée grâce au Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui a toujours manifesté son engagement au service d'un système éducatif inclusif, performant et compétitif."



Pour la rentrée scolaire 2020-2021 prévue le 2 novembre, plus de 45.000 élèves reprendront le chemin des écoles et établissements du primaire et du second degré.