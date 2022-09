Tchad : au Batha, le Comité Provincial d’Action renforce sa réactivité aux situations d’urgence

Le secrétaire général de la province du Batha a ouvert ce 20 septembre à Ati, un atelier de formation des membres du Comité Provincial d'Action (CPA) du Batha, sur l'évaluation multisectorielle rapide (ERM) en situation d'urgence.



Durant 6 jours, 40 membres du Comité Provincial d'Action (CPA) du Batha seront formés sur les différents thématiques, à savoir : sécurité alimentaire, moyens d'existence, santé, nutrition, wash, éducation, protection, abris et les articles ménagers essentiels.



Cela entre dans le cadre d'une évaluation rapide pour mieux cerner les informations clés à rechercher lors d'une ERM. L'objectif de cet atelier est de fournir aux participants, des connaissances techniques sur l'évaluation rapide multisectorielle(ERM), à la suite d'une catastrophe survenue dans la province.



Le coordinateur de CARITAS, Khassalani Ahmat Khalid, a indiqué que le projet REPAR envisage d'organiser cette formation, avec l'appui d'un consultant recruté au niveau national, au profit des membres du comité technique du CPA et aux représentants des ONG, projets et programmes présents dans la zone, pour leur permettre de développer une meilleure connaissance sur l'ERM.



Une équipe d'évaluateurs sera mise en place. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a tout d'abord remercié la direction du développement et de la coopération (DDC), et l'équipe cadre du projet REPAR, pour cette initiative qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement, en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, et vient appuyer les efforts des autorités administratives et d'éducation, chefs des services déconcentrés de l'Etat de la province du Batha.



Abdelaziz Maï Mahamat demande aux participants d’être attentifs, pour qu'à l'issue de cet atelier, qu’ils soient en mesure de mettre en pratique ce qu’ils ont appris, pour aboutir aux résultats attendus.