Tchad : au Batha, le PASTGRIK lance une campagne pour le vivre-ensemble et la bonne gouvernance

Dans le cadre de la caravane de sensibilisation placée sous le thème : "le vivre-ensemble et la bonne gouvernance" dans la province du Batha, l'association PASTGRIK lance ses activités. Pour le président de l'association, Achafi Ahmat Khalid, cette campagne vise à sensibiliser les jeunes, les chefs traditionnels et leaders religieux en faveur de la réconciliation, de la paix et du développement durable.



Selon lui, "le vivre-ensemble en paix c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie".



Lançant officiellement la caravane de sensibilisation, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, salue l'initiative de l'association qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement de transition en matière de paix. Elle vient appuyer les efforts des autorités administratives locales de la province.



Pour faire face aux conséquences néfastes des préjugés négatifs et erronés, ainsi qu'au phénomène croissant de violences, le gouvernement de transition fait preuve d'une volonté résolue de promouvoir la tolérance et les valeurs de la culture de la paix, d'encourager le dialogue et la compréhension mutuelle entre les peuples et de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes, rappelle Abdelaziz Maï Mahamat.