Tchad : au Batha, le gouverneur de la province inspecte la centrale électrique d'Ati

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, accompagné de ses proches collaborateurs et le maire de la ville d'Ati, a visité ce mardi 28 mars 2023, la centrale électrique d'Ati.



Cette visite permet de constater que les travaux sont bien au niveau d'avancement prévu, le chantier ayant été lancé depuis le 27 décembre 2020 par le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Dangaye Moïse, directeur technique adjoint de ZIZ, a souligné que la réalisation est estimée à hauteur de 60%.



Selon lui, le Covid-19 et le décès brusque du Maréchal ont retardé l’avancement des travaux. C’est l’entreprise ZIZ qui est en charge de la réalisation. Cela dit, le suivi de l’exécution de ces projets doit être de mise, afin qu’ils soient réalisés dans les règles d’art. a-t-il martelé. Il a rassuré au gouverneur que si tout se passe bien, d'ici deux mois, la ville sera électrifiée.



A l’issue de cette visite, le gouverneur de la province, le général de brigade Djimta Ben-Degon, s'est déplacé pour constater l'évolution des travaux de la centrale électrique, lancé le 27 décembre 2020 par le feu Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno.



Il a saisi l’occasion pour remercier l'entreprise ZIZ engagée pour ce projet, tout en leur demandant d'accélérer avec efficacité, surtout dans les règles de l’art, en vue de disposer à terme, des infrastructures de qualité respectueuses de norme tel que le souhait de plus hautes autorités du pays.



Djimta Ben-Degon a exprimé toute sa satisfaction sur l’évolution des travaux depuis la relance. Enfin, il s’est réjoui du fait que se sont plus de jeunes qui sont recrutés dans le cadre de l’exécution de ce chantier, ce qui constitue une création d’emploi non négligeable dans la ville d'Ati.