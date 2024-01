Tchad : au Batha, le gouverneur préside une réunion sur les recettes de l’Etat

Le gouverneur du Batha tient ce jeudi 04 janvier 2024, la réunion relative à la situation des recettes de l'État de la province, en présence des responsables des différents secteurs déconcentrés de l'État.



En présentant la situation financière de l'année 2023, le délégué provincial des Finances, du Budget et des Comptes publics, Mahamat Amine Abelrassoule remercie et salue l'engagement de ses collaborateurs et les responsables des régies, pour les efforts consentis tout au long de l'année 2023, malgré les conditions de travail difficiles.



Il les exhorte à redoubler d'effort, pour mieux faire en 2024, afin de poursuivre leur élan de travail, ce qui fait l'objet d'une gestion responsable, judicieux et d’un suivi régulier et ce, conformément aux directives du ministère en charge des Finances, en matière de bonne gouvernance des recettes.



Lors de cette évaluation de la situation des recettes de la province, le premier magistrat le général de division Ahmat Goukouni Mourali a relevé les créneaux porteurs pour remplir les trésors, mais les recettes sont restées stagnantes, à cause des déperditions entretenues pendant longtemps, par certains agents qui s'enrichissent sur le dos de l'État.



« C'est une forme de banditisme qui ne dit pas son nom », dit-il. Le recouvrement des recettes du Lac Fitri, les recettes de la zone d'orpaillage du Tchaga, n'ont pas été perdues de vue par le gouverneur. Il appelle aussi les brigades de gendarmerie et de police de verser totalement et le régulièrement au trésor public, les amendes encaissées.



Enfin, le gouverneur a exprimé sa gratitude envers le dynamisme de certains secteurs, et a exhorté les autres à suivre leur exemple afin de renflouer davantage les caisses de l'État, et répondre de manière plus efficace aux besoins de la population. Le délégué provincial des finances et quelques responsables des régies financières ont reçu l'attestation des mains du gouverneur, pour leur travail bien fait.