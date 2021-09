Tchad : au Batha, le ministre de l'Élevage demande le respect des couloirs de transhumance

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Abdelrahim Awate Atteib, a rencontré les autorités administratives, civiles et militaires ainsi que les chefs de canton, les représentants des éleveurs et la fédération des bouchers. L'objectif de sa tournée est de sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs sur la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et l'importance de la vaccination des animaux.



Dans son allocution, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Il a fait la présentation de la province du Batha. "Elle est située au centre du Tchad, son relief est essentiellement plat et son climat est de type sahélien au sud, et semi désertique au nord", a-t-il décrit. La province du Batha est une zone d'élevage par excellence, malgré les caractères traditionnels de cet élevage.



Le gouverneur a également soulevé des difficultés à savoir le système d'élevage extensif et les vulnérabilités aux conditions climatiques (maladies, sécheresses), la faible productivité des races locales, la faible production des sous-produits du bétail et la faible organisation de la fédération des commerçants.