Tchad : au Batha, les militants du RNDT Le Réveil ont tenu leur congrès provincial

Les militants du parti RNDT Le Réveil de la province du Batha ont tenu samedi leur congrès local, en vue de préparer l'élection présidentielle d'avril 2021 et relever les maux qui minent la vie du parti.



À l'ouverture de la rencontre, le président du comité d'organisation Alhadj Hassan Aguid, a souhaité la bienvenue aux participants, venus des six départements de la province.



Le président de la fédération provinciale du RNDT Le Réveil, Yacoub Khamis, a rassuré le bureau exécutif national que les militants sont disposés à exécuter la décision qui sera prise par le bureau exécutif national pour bien préparer les échéances électorales d'avril 2021.



S'agissant des maux qui minent le parti, Yacoub Khamis Gody, a indiqué que le RNDT Le Réveil se porte très bien dans la province du Batha. Il a demandé au bureau exécutif national de choisir les candidats aux élections législatives et communales pour le compte du parti du coq blanc.



À l'issue de leur congrès, les militants de la fédération provinciale du RNDT Le Réveil du Batha ont sollicité le soutien au candidat de la majorité pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Ce qui permettra au parti de mieux se préparer pour les autres élections qui se pointent aussi à l'horizon.