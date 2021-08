Tchad : au Batha, malgré l’accord d’Haraz Djambo, des arrestations dans un conflit foncier

A Ati, dans le département Haraz Djambo et le village Aboulbatoul, un accord de paix a été signé le 20 juillet 2020, en présence du préfet, du sous-préfet, du commandant de la compagnie de la Gendarmerie et du commandant du sous groupement de la Garde nomade du département du Haraze Djombo.



Dans cet accord signé en présence du Comité Islamique et du président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, section provinciale du Batha, Cheikh Ahmat Khalid Manoufi, il a été recommandé à la communauté d’Amdarin de prêter serment sur le coran, et celle-ci a juré. Dans l’accord, le conseil supérieur des affaires islamiques a vérifié le procès établi et approuve qu’Alkhali Abakar et ses frères reconnaissent que la terre est donnée par Cheikh Ali Tahir.



Après vérification, le Comité Islamique a décidé que la terre est la propriété de Abdel-Aziz Oumar et ses frères ceux-ci ont prêté serment sur le Saint Coran que la terre est la propriété de leur grand père Manani Badour. C’est ainsi que les deux communautés sont tombées d’accord devant la loi de Dieu. Mais ces derniers temps, des rumeurs circulent selon lesquelles des arrestations ont été eu lieu dans la circonscription. La population demande l'intervention des autorités compétentes pour atténuer la situation.