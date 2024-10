Tchad : au Batha, remise des kits scolaires et des frais d'inscription à 400 élèves du primaire

Dans le cadre du soutien aux parents touchés par les inondations dans la province du Batha, Adoum Alkhali Adoum Salamat, PDG de l'entreprise SADNA et coordinateur national du bureau de soutien au MPS Éléphant Géant, a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires et de frais d'inscription à 400 élèves des écoles primaires.



Cette cérémonie s'est tenue dans la commune d'Ati, en présence de nombreuses personnalités, dont le préfet du département du Batha Ouest, représentant le gouverneur, le maire de la ville d'Ati, des représentants de l’éducation, ainsi que des directeurs d’écoles et des parents d'élèves.



Les bénéficiaires se répartissent comme suit : 300 élèves à Ati, 100 élèves à Oum-Hadjer et à Fitri. Lors de son discours de bienvenue, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a souligné les bienfaits des actions de Adoum Alkhali Adoum Salamat pour la population locale.



Il a notamment mentionné le soutien aux sinistrés des inondations, l’accompagnement de la commune pour l'aménagement de routes, la remise de machines au CELIAF, ainsi que le soutien à l’université d’Ati. Le PDG de SADNA a affirmé que cette initiative s'inscrit dans les objectifs visant à soutenir les couches vulnérables de la société.



« Ce geste, ces actions constituent pour nous un moyen de promouvoir la scolarisation des enfants, leur maintien à l'école, et de garantir un suivi durant leur apprentissage », a-t-il déclaré avec conviction. L'inspecteur départemental de Tamaï urbain, Adoum Abakar Adoum, a également souligné que cette initiative permettra aux enfants de familles démunies ou victimes d'inondations, d'accéder à l'école et de terminer l'année scolaire sans être confrontés à des frais supplémentaires.



Il a rassuré que les moyens matériels et financiers remis seraient destinés uniquement aux ayants droit et employés de manière appropriée. En recevant officiellement les kits et frais d'inscription, le préfet du département du Batha Ouest, représentant le gouverneur Mahamat Saleh Adoum Saleh, a remercié le PDG Adoum Alkhali Adoum, pour sa réponse rapide aux appels du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, et du gouverneur de la province.



Par ailleurs, il a souligné que cette action contribue au développement de l'éducation dans la région et permet aux élèves défavorisés de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Cette initiative restera une lueur d'espoir pour de nombreux jeunes du Batha, leur permettant de retrouver le chemin de l'école, malgré les difficultés engendrées par les inondations.