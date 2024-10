Tchad : au Batha, trois véhicules remis aux inspecteurs départementaux de la province

Les trois inspections départementales de l’Education de la province du Batha à savoir, Batha Ouest, Batha Est et Fitri, ont reçu chacune un véhicule ce mercredi 30 octobre 2024.



C’est un don du gouvernement tchadien. Dans son mot introductif, le maire de la ville, Abakar Moussa Kaïdallah, au nom de la population, a exprimé ses vives reconnaissances aux plus hautes autorités du pays, et promet une utilisation pour la cause de l’éducation, et surtout le suivi des activités pédagogiques sur le terrain.



Pour sa part, le secrétaire général de l'académie du centre, Sakine Ramat a donné des orientations aux responsables éducatifs, insistant sur l’importance d’exploiter ces nouveaux moyens de transport, pour optimiser les visites pédagogiques, et assurer un suivi rigoureux des établissements scolaires.



Pour lui, cette remise de véhicules marque une avancée significative pour améliorer les conditions d’éducation dans la province du Batha, témoignant ainsi de l’engagement des autorités locales, pour un avenir éducatif meilleur. Présidant ladite cérémonie, le gouverneur du Batha, le général Ahmat Goukouni Mourali a informé l’assistance que ce don est l’œuvre du gouvernement de la 5ème République qui fait du système éducatif, la priorité de ses actions politiques.



En remettant les clés aux bénéficiaires, le gouverneur a mis l’accent sur le bon usage et l’entretien de ces véhicules.