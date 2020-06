Tchad : au Batha, un ciblage géographique pour apporter une assistance alimentaire

Le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Hagguar Tidjani, a ouvert mardi un atelier de ciblage géographique d'assistance alimentaire et de réponse au COVID-19 dans le Batha. Il est initié par le Programme alimentaire mondial (PAM) et le système d'information sur le sécurité alimentaire et l'alerte précoce.



L'analyse des experts gouvernementaux et des agences humanitaires ayant participé à l'élaboration du plan national de riposte d'urgence confirme la thèse selon laquelle les mesures prises pour enrayer la propagation du virus, notamment les restrictions de transports et les mesures de quarantaine, affecteront la sécurité alimentaire des ménages pauvres et très pauvres.