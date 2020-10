Tchad : au Batha, un comité de sensibilisation a sillonné plusieurs villages pour le recensement

Le comité départemental de sensibilisation du Batha Ouest a bouclé sa mission pour le recensement des citoyens sur la liste électorale.



Conduit par le préfet du département de Batha, Mme. Fatimé Boukar Kossei, le comité a séjourné samedi dernier à Rignégné, Biralah, Kouloudjiné, Kobo Kadate, Manawachi et Allifa.



C’est un public majoritairement constitué des femmes et jeunes qui a été sensibilisé par la mission d'appui au recensement électoral, en présence des sous-préfets, chefs de canton et associations de la société civile.



« Vous inscrire sur la liste électorale est un acte citoyen. Aussi, un acte qui vous permettra de voter le candidat de votre choix le moment venu », explique la président du comité, Mme. Fatimé Boukar Kossei.



Le processus de révision du fichier électoral prend fin ce mardi au Tchad. Plusieurs acteurs politiques et de la société civile souhaitent une prolongation pour permettre aux retardataires de s'enrôler.



Des échéances électorales sont prévues en 2021, notamment les présidentielles et législatives.