Tchad : au Batha, un fonds de soutien s'active pour 26 enseignants en détresse

Le comité indépendant de concertation et de mobilisation du fonds pour les enseignants contractuels et volontaires du lycée et collège a organisé mardi matin au centre de lecture d'animation culturelle (CLAC) d'Ati, une journée porte ouverte à l'endroit des associations de la société civile, les fédérations, les groupements, les unions de groupements, les chefs de carrés, et les chefs traditionnels.



Ils ont tous répondus présent à cette journée de mobilisation de fonds qui doit concerner tout le monde car l'éducation est l'affaire de tous.



Selon le président du comité Anour Tidja, cette mobilisation de fonds est une réponse aux difficultés rencontrées par 26 enseignants dont 13 sont contractuels, envoyés par le ministère de l'Education nationale, et 13 volontaires de l'association des diplômés pour la promotion de l'emploi du Batha (ADIBP).



Elle est mise en oeuvre en attendant que le ministère régularise leur situation salariale.



Le comité appelle à la contribution de tout un chacun pour voler au secours de ces derniers qui prêtent une main forte aux enfants de la province.



Selon Anour Tidja, le comité tient à rappeler le ministre à respecter son engagement car l'être humain est sacré.