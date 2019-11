Tchad : au Batha, une sensibilisation de proximité pour la scolarisation et la cohabitation.

La localité de Kibébiche située à 40 km à l'Est d'Ati, dans la sous-préfecture de Koundjourou, a accueilli ce vendredi 22 novembre, le préfet du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, accompagné d'un représentant de la société civile, de responsables militaires, d'inspecteurs de l'éducation du département et du représentant du chef de canton Kouka.



Le préfet est venu à dans le but de sensibiliser la population sur le cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la sécurité des personnes et de leurs biens lors d'un meeting populaire.



Très ravi de cette de cette visite, le chef de village a souhaité la bienvenue à la délégation.



Pour le préfet, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble sont le socle du développement socio-économique du pays et de la localité en particulier. "Vous devez vous accepter et vous respecter mutuellement afin que vous viviez ensemble et en harmonie", a déclaré Fatimé Boukar Kosseï.



Le préfet a appelé les parents à construire une école et envoyer massivement les enfants, plus particulièrement les filles. "Nous devons scolariser tous nos enfants pour avoir un taux élevé d'alphabétisation dans le Batha", a expliqué le préfet.



Selon elle, "l'exode rural et l'immigration clandestine vident nos villes et villages de ses bras valides que sont les jeunes. Par conséquent, le développement devient hypothétique. Les plus hautes autorités de la République n'ont pas lésiné sur les moyen pour rendre effective les recommandations phares du Forum national inclusif, notamment la prise de conscience à tous les niveaux de l'échelle."