Tchad : au Borkou, le gouvernement appelle au respect des valeurs républicaines

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Chérif, après installation du nouveau gouverneur du borkou le nommé Général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a eu une rencontre avec les responsables administratifs, traditionnels et la jeunesse de la place.



Mahamat Bechir Chérif, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition, fustige l'antécédent qui avait affecté tous les secteurs.



« Le pouvoir n'est pas seulement de crier fort, le pouvoir est d'agir positivement avec toutes les composantes de la puissance. A cet effet, les responsables administratifs et les chefs traditionnels doivent prendre leurs responsabilités afin d'orienter la population à mieux s'imbiber des valeurs républicaines. Chaque citoyen tchadien est censé connaître à la limites des choses ses droit et devoirs, cela est fondamental », a dit le ministre.



« Chaque journée est une semence et nous sommes les jardiniers », conclut le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Chérif.