Tchad : au Borkou, les jeunes au centre d'un projet pour consolider la paix

Le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kebir, a lancé officiellement le projet intitulé "Habiliter les jeunes du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix.".



Le projet, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations au Tchad, est financé par le Fonds des Nations Unies.



Il s'inscrit dans le cadre de la construction d'une paix intergénérationnelle et vise à réduire la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes susceptibles d'être tentés par la migration à risque vers le nord.



Le maire de la ville de Faya, Harendji Abakar, a souhaité la cordiale bienvenue aux initiateurs du projet.



Le gouverneur de la province du Borkou Ali Maïdé Kebir a rassuré aux organisateurs que leurs efforts ne seront pas vains.



"Toute la population et les autorités de la place conjuguerons leurs efforts afin que ce projet puisse triompher", a-t-il souligné.