Tchad : au Dar Tama, des instructions préfectorales pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs

Plusieurs intervenants ont suggéré qu'il faut faire recours à la hiérarchie (gouverneur) et aux agents de cadastre pour la délimitation et la détermination d'une zone de pâturage et un lieu de regroupement des bétails. Il a également été sollicité le renforcement de la sécurité militaire dans les différents cantonats.



Pour eux, la commission de cohabitation pacifique de Dar-Tama doit doubler d'efforts dans son domaine d'action. Et si possible, avoir des sous-commissions dans les différents cantonaux pour prêter main forte à la commission mère.



Le préfet a clôturé la réunion en indiquant aux responsables présents qu'il est de leur devoir d'empêcher le conflit, tout en exerçant leurs autorités et compétences afin de renforcer la cohabitation pacifique dans la localité.