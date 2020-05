Tchad : au Guera, des concertations pour renforcer la diffusion des cours à la radio

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et le maintien de l'éducation scolaire, la délégation provinciale à l'éducation et à la jeunesse du Guéra et la Radio Communautaire de Mongo, en collaboration avec la Direction Générale des enseignements catholiques et l'association Foi et Joie, organisent chaque jour à partir de 09h jusqu'à 10h, des cours radiodiffusés aux élèves des classes de CM2, 3ème et Terminale.



Afin de ne pas perdre de vue le suivi et l'évaluation de ces activités éducatives radiodiffusées, la délégation provinciale à l'éducation et à la jeunesse a tenu ce matin une rencontre avec ses partenaires. C'est le délégué provincial à l'éducation et à la jeunesse, Mahamat Ibet Becla, qui a présidé la rencontre.