Tchad : au Guera, l'Unicef évalue son programme de coopération

Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a ouvert le 20 décembre, la revue annuelle de la mise en œuvre des plans pluriannuels de travail 2017-2021, du programme de coopération Tchad-Unicef.



Le chef de bureau de zone Mongo, Dr Bambé Lampoint, a rappelé que le bureau de zone Unicef, basé à Mongo, a été ouvert à partir du dernier trimestre 2012 et couvre les provinces du Guera, Batha et Salamat. Pour lui, cette revue est l'un des mécanismes traditionnels et incontournables pour permettre d'évaluer les progrès réalisés pour l'atteinte des résultats fixés pour l'année 2021 et d'identifier les contraintes et défis majeurs rencontrés au cours de la mise en œuvre des activités.



La revue concerne tous les partenaires opérant sur le terrain, les autorités et les techniciens des structures déconcentrées de l'État, les ONG et autres organisations de la société civile, ou à base communautaire, œuvrant dans le cadre du plan de coopération Tchad-Unicef 2017-2021. Les présentations techniques et les discussions concerneront les différents programmes suivants : santé et nutrition ; eau, hygiène et assainissement ; lutte contre le VIH/Sida ; éducation de base et parité de sexe ; protection de l'enfant ; communication, politiques sociales, planification, suivi et évaluation ; action humanitaire et réponses aux urgences.



Le gouverneur Sougour Mahamat Galma a fait savoir que le gouvernement tchadien met tout en œuvre, pour assurer aux enfants et femmes tchadiens, les conditions idoines de protection, de santé et d'épanouissement convenables. C'est dans ce cadre que le Tchad et l'Unicef ont conjointement mis en place un programme de coopération 2017-2021. Ce programme entre dans la cinquième année de sa mise en œuvre.



Pour assurer une opérationnalisation de ce programme, des plans pluriannuels de travail ont été élaborés et mis en œuvre. Ils sont revus semestriellement et annuellement. À l'issue des deux jours de travaux, les participants vont suggérer des stratégies appropriées, face aux défis rencontrés en 2021.