Tchad : au Guera, l’artemisia mise en avant contre le paludisme

Dans la ville de Mongo, une plante médicinale est actuellement présentée pour prévenir contre le paludisme.



En effet, la Maison de l'artemisia, en collaboration avec Aura Caritas, a organisé le 15 juin 2022, une journée de sensibilisation et de plantation de cette espèce végétale, ayant plusieurs vertus. C’était dans la salle du vicariat apostolique de Mongo.



Des responsables de différents services de l'État, dont le secrétaire général de la province du Guera, Djerembètè Dingamyo, ont assisté à cette cérémonie. Le président de l'association de la Maison de l'artemisia, Fadoul Banatine, a retracé l'intérêt de la plante artemisia pour l'Homme, particulièrement dans sa lutte contre le paludisme.



Après une séance de préparation d'une tisane d'artemisia, le secrétaire général de la province du Guera, a profité de l'occasion pour exhorter les organisateurs à intensifier la sensibilisation et la vulgarisation de cette plante. Une séance de plantation, et la distribution de la plante d'artemisia, ont mis fin à la cérémonie.