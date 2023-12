Tchad : au Guéra, la campagne référendaire de la Coalition pour le Oui se poursuit

A Kouka Margni, précisément dans le département de Mangalmé, une délégation de la campagne pour le Oui, a fait sa descente composée entre autres des ressortissants de la province, avec à leur tête, le directeur de campagne Saleh Bachar Gadaya.



Au cours de cette sensibilisation sur le Oui, la délégation a notifié à la population que le 17 décembre est un autre jour, car il marque une nouvelle ère pour le Tchad refondé. Par ce biais, elle exhorte la population à sortir massivement afin de voter pour le Oui, seule voie qui permet de retracer le chemin pour un Tchad Uni fort et prospère.



C'est également l'objectif des différents partis politiques de la place, d'être aux côtés de la Coalition du Oui, pour la campagne référendaire dans le département de Mangalmé.



Sillonnant tous les coins et recoins de Kouka Margni, Saleh Bachar Gadaya invite la population d'être relaxe, afin d'opérer librement et judicieusement le choix du Oui qui permettra aux Tchadiens d'être en paix et de toujours continuer de tisser les liens communs, afin de continuer à vivre ensemble.



Il faut souligner que la sensibilisation se poursuivra dans tout le département de Mangalmé, afin de conquérir un Oui massif pour le 17 décembre.