Tchad : au Guéra, la citoyenneté à l'épreuve pour le dialogue national

L'objectif est de mener une campagne de sensibilisation pour une participation populaire et citoyenne dans les provinces du Guera, Salamat, Batha et Sila, auprès des jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, ruraux et urbains, avec l'implication des autorités administratives, traditionnelles et religieuses.



Le chef de mission Abdallah Bani Chek entend promouvoir une large communication autour des activités de mobilisation sociale de toutes les composantes de la société en vue de renforcer leur implication dans la prise de décision, contribuer au développement des valeurs de paix et de citoyenneté en milieu jeune et au delà, à travers des comportements responsables entre eux et au sein des structures et des communautés.



Pour Sougour Mahamat Galma, gouverneur de la province du Guéra, la réconciliation nationale et le retour à la paix durable passent nécessairement par le dialogue et la réconciliation nationale qui demeurent une phase cruciale du processus de transition politique et la principale porte d'entrée dans le Tchad nouveau.



Après la Conférence nationale souveraine de 1993 et deux forums inclusifs en 2018 et 2020, le Tchad marquera un nouvelle fois son historie avec le dialogue national inclusif qui s'ouvrira le 20 août 2022.