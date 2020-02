Tchad : au Guéra, la sensibilisation de villages en villages face au changement climatique

L'association tchadienne pour le développement rural (ATDR) a effectué mercredi une visite d'échange au groupement Chadjana 1 dans le village Dokatchi, situé à environ 25 km à l'est de Mongo, dans la commune de Baro, département du Guéra.



Cette visite entre dans le cadre des activités de l'association pour son plan d'action 2020. L'objectif est de sensibiliser la population en général et particulièrement le groupement Chadjana 1 sur le changement climatique qui a pris une ampleur mondiale ces dernières années.



Après le village Dokatchi, la mission conduite par l'ATDR s'est rendue jeudi à Gamé, un village situé à 15 km à l'Est de Mongo.



Cette visite s'inscrit dans le même sillage que celle de Dokatchi, axée principalement sur le changement climatique. Le groupement Ambassatna 1 est choisi comme cible pour l'opération de sensibilisation.