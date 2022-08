Tchad : au Guéra, la territorialisation des services des finances est un soulagement

L'objectif visé est la mise en œuvre efficace et efficiente des politiques publiques en général et de l'exécution permanente des dépenses en particulier.



Pour le chef de mission Ahmadou Djaourou, directeur de l'élaboration du budget, ce système devrait être un soulagement pour les fonctionnaires de l'État exerçant dans la province, en permettant d'engager, de liquider, d'ordonnancer et de payer une dépense publique.



Le préfet du département du Guéra, Salhadine Ahmat Mahamat, souligne que c'est dans le souci de rendre effective la décentralisation des services du budget, de la solde et du contrôle financier que cette réforme est en cours d'opérationnalisation.