Tchad : au Guéra le CPNA tient sa réunion ordinaire

Le Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation (CPNA) de la province du Guéra a tenu ce vendredi le 02 août 2024, sa réunion ordinaire dans la salle de réunion du Projet Réper.



La réunion était présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Dingamyo, représentant le gouverneur, en présence du Point Focal du CPNA, Alhidjazi Ali, et des membres du CPNA.



Parmi les points à l'ordre du jour, le plus crucial est de décliner l’identité du projet Format-Nut, son objectif, sa vision, ses activités, tant au niveau provincial que national, en terme de formation des fonctionnaires et agents de l'Etat, sur la nutrition sensible et spécifique.



Enfin, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Dingamyo a remercié le projet Format-Nut, à travers son point focal, Al-Hidjazi Ali, pour sa lutte contre la malnutrition au sein de la province du Guéra.