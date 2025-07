Tchad : au Guéra, le Dr Abdelmadjid Abderahim sensibilise sur la prévention du choléra

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a été accueilli ce jeudi 31 juillet 2025, à 7 kilomètres de la ville de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra.



La cérémonie d'accueil était dirigée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, accompagné des différents responsables des services de l'État et des autorités traditionnelles. Après les formalités d'accueil, l'équipe ministérielle et la délégation générale du gouvernement se sont dirigées vers la résidence officielle.



Prenant la parole, le secrétaire général Hassan Souleymane Adam a souhaité la bienvenue à la mission ministérielle « sous la montagne, reine du Guéra », en référence au relief caractéristique de la province. Le ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a précisé l'objectif principal de sa visite : sensibiliser la population sur la prévention contre l'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans la province du Ouaddaï.



Selon les données officielles, cette épidémie a enregistré 128 cas dont 5 décès depuis le 24 juillet 2025. Face à cette situation, le ministre a exhorté la population à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, notamment les mesures WASH (Water, Sanitation and Hygiene), pour prévenir la propagation de cette maladie.



Lors de la séance de restitution, le délégué sanitaire du Guéra, Abdoulaye Moustapha Fadoul, a présenté sa délégation sanitaire, détaillant les structures existantes, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Le chef de la mission sanitaire a fourni un aperçu complet des activités sanitaires provinciales du Guéra.



À l'issue des présentations, le ministre a ouvert une séance de questions-réponses avec l'assistance, permettant d'éclaircir les préoccupations de la communauté, concernant les questions de santé publique et de prévention. La visite s'est achevée par une photo de famille, marquant ainsi la fin de cette mission ministérielle dans la province du Guéra, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de prévention sanitaire, face aux défis épidémiologiques actuels.