Tchad : au Guéra, le MPS encourage les jeunes au recensement électoral

Une mission d’une délégation du MPS séjourne depuis quelques jours à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Elle est conduite par Abgoudja Khamis, par ailleurs délégué de la commune du 3e arrondissement, et Mackaye Hassan Taisso, ex-ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Cette mission s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation et de mobilisation pour le compte du MPS dans les différents chefs-lieux des cantons du département du Guéra.



L'objectif de cette descente est d'inciter les jeunes ayant l’âge de voter de s'inscrire massivement sur le fichier électoral en cours de révision.



Selon Abgoudja Khamis, délégué de la commune du 3e arrondissement, la délégation a pour objectif de venir en aide à la sous-CENI départementale et communale dans le cadre de l'opération du fichier électoral qui est une étape préalable et très importante pour le Tchad.



Il relève que chaque citoyen a le droit de voter et qu’il est indéniable de se faire recenser afin que chacun puisse s'exprimer dans le jeu politique le jour venu.



Pour Mackaye Hassan Taisso, la révision du fichier électoral concerne une partie de la population, essentiellement la population jeune, celle qui en 2016 n'avait pas encore atteint l'âge requis de voter. « Cette jeunesse qui a atteint l'âge de la majorité devrait avoir sa carte d'électeur pour pouvoir exprimer son choix dans le scrutin qui se pointe à l'horizon », dit-il.



Malgré les difficultés recensées, les représentants du parti au pouvoir demandent aux opérateurs sur le terrain de doubler d'effort afin de réussir la mission qu'il leur a été assigné, car le temps est presque épuisé.