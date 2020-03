Tchad : au Guéra, les chefs traditionnels inquiets du problème d'eau

Des avancées progressives



Le Gouvernement a engagé de nombreuse réformes dans le secteur de l’eau pour assurer une gestion continue et alléger les souffrances des populations.



La ville de Pala qui a connu de graves problèmes d’eau, se voit actuellement renforcée tant en besoin technique, qu’en énergie (nouveau groupe électrogène) afin de fournir très bientôt de manière continue de l’eau à la population.



La ville de Sarh, suite au nouveau forage, devrait aussi connaitre une nette amélioration d’une bonne eau.



La ville de N’Djamena, à la veille du lancement du projet D2B (financement UE/AFD/Pays-Bas), devrait pouvoir bénéficier d’une mise à niveau totale de son système de distribution afin de desservir totalement les quartiers en manque d’eau.



La ville de Abéché devrait aussi voir très bientôt son park de groupes électrogènes changer pour assurer un service continu en attendant l'arrivée du projet fonds saoudien et Badea.



Cohabitation pacifique



Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, a demandé aux chefs traditionnels de s'impliquer pour le maintien de la paix, la cohésion et le vivre ensemble.



"Le chef de l'Etat m'a chargé de vous parler du maintien de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Vous avez dans vos cantons différentes communautés, le Tchad en miniature. Vous êtes les premiers acteurs qui devrez faire régner la paix et faire cohabiter les gens d'une manière pacifique", a souligné le secrétaire général du MPS.



Il a également rencontré les opérateurs économiques et des représentants associatifs de la jeunesse.