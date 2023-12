Tchad : au Guera, mobilisation pour le Oui au référendum constitutionnel à Katalok

La direction départementale de la Coalition du Oui au Guera, dirigée par le conseiller national Hassan Saline, s'est rendue à Katalok, dans la sous-préfecture de Niergui, ce jeudi 07 décembre 2023.



La délégation avait pour mission de sensibiliser la population sur les enjeux du référendum constitutionnel du 17 décembre, et de les encourager à voter massivement pour le Oui.



Hassan Saline et son équipe ont expliqué en détail les deux formes d'État proposées au vote référendaire, soulignant l'importance de choisir l'État unitaire pour assurer l'unité, la cohésion et le développement du pays.



Le directeur de campagne pour le Oui dans le département du Guera a également exhorté la communauté à retirer les cartes d'électeurs, les qualifiant d'arme essentielle pour le combat démocratique.



A cette occasion, la population locale a exprimé sa reconnaissance à la délégation, pour sa visite et a assuré un soutien total au Oui, promettant une victoire écrasante dans leur région, lors du référendum.