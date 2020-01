Tchad : au Guera, un important don à la délégation à l'enseignement

La délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de la province du Guera a réceptionné mercredi matin un don d'engins roulants et de matériel informatique.



Le don a été offert par le Projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad (PARSET II), partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



La cérémonie de remise a eu lieu hier matin à l'inspection départementale de Mongo, en présence du secrétaire général de la province du Guera, Djirampeté Dingamyo et du délégué à l'enseignement, Mahamat Ibet Beckla.



Plusieurs invités, les différents corps d'enseignants de la province du Guera, le délégué provincial à l'enseignement, des inspecteurs, des partenaires et ONG ont pris part à la cérémonie.



Le représentant du gouverneur du Guera a demandé aux bénéficiaires d'utiliser les équipements conformément aux besoins.



Le délégué à l'enseignement s'est réjouit de ce geste louable pour la bonne marche de l'éducation.



Au total, 23 motos de marque Jianshe, 14 ordinateurs et 15 imprimantes ont été offerts. Ils seront répartis aux inspecteurs de la province.