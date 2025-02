Tchad : au Guéra, visite de l'inspecteur départemental de l'Education nationale à Eref

Le 12 février 2025, l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de Saraf Mangalmé, Bokhit Tebir, a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs établissements scolaires de la sous-préfecture d'Eref.



Cette visite de terrain a couvert plusieurs établissements : l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire d'Eref, le sous-secteur d'alphabétisation, le CEG d'Eref, l'École du centre d'Eref, l'École primaire de Chedide et l'École primaire d'Eref-Koukaï. L'objectif principal de cette tournée était d'évaluer les performances éducatives, superviser l'avancement des programmes de l'année académique et de mesurer l'adhésion au programme pédagogique.



L'inspection visait également à identifier les défis rencontrés dans le processus éducatif, à travers des échanges avec les administrateurs, enseignants et parents d'élèves, dans le but de proposer des solutions adaptées. Au cours de sa visite, Bokhit Tebir a particulièrement insisté auprès des parents sur l'importance de la scolarisation de tous les enfants en âge scolaire, conformément au programme présidentiel « Zéro Perte Éducative ».



Il a également rappelé les dispositions de l'arrêté ministériel n° 033 du 28 janvier 2025, interdisant l'usage des téléphones portables dans les établissements scolaires pendant les heures de cours. L'inspecteur a aussi souligné l'importance du respect du protocole de la levée des couleurs chaque lundi, et de leur descente le samedi en fin de journée.



Pour conclure cette visite d'inspection, l'inspection départementale a procédé à une distribution de manuels scolaires et de matériel pédagogique au profit de l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire et secondaire d'Eref.