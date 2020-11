Tchad : au Hadjer Lamis, des femmes apprennent à faire de la bouillie enrichie contre la malnutrition

Au cours de la cérémonie, des kits composés de sacs de céréales, boites de sucres, boîtes de lait, grandes marmites, bassins et autres objets ont été remis aux 16 associations féminines de Hadjer-Lamis pour la pérennisation de leurs activités. Des boîtes de spiruline et de moringa en gélules ont également été remises en guise de complément alimentaire.



Les participantes et bénéficiaires ont adressé leurs remerciements à la Première Dame Hinda Déby Itno. Ils ont promis de vulgariser les connaissances acquises.



Des photos de famille et acclamations ont marqué la fin de la cérémonie.