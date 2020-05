Tchad : au Hadjer Lamis, la délégation sanitaire fait le point sur le programme élargi de vaccination

Cette vaccination de routine prend en compte 10 maladies : le BCG (Tuberculose), le VPO (Vaccin contre la polio), la méningite, la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, l'hépatite et épiphytes influencés.



Cette vaccination ne concerne que les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes.



Le délégué Onram Kouletta II a rappelé que l'objectif de la réunion est de faire des présentations sur la situation sanitaire du PEV dans les 10 districts de la province, relever les difficultés, proposer des pistes de solutions et à la fin établir un plan d'action trimestrielle.



Les différents médecins chefs de district, le personnel de la santé ainsi que les chefs de zone ont pris part à la rencontre.