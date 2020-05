Tchad : au Hadjer Lamis, la nouvelle déléguée à la jeunesse prête à relever les défis

Pour lui, 17 projets axés sur l'entrepreneuriat des jeunes sont en cours d'obtention des micros-crédits du ministère de la Promotion de la jeunesse, des Sports et de l'Emploi.



Installant officiellement la nouvelle déléguée de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi dans ses fonctions, le gouverneur Dr. Haoua Outman Djamé a souligné qu'elle est dotée d'une formation technique dans le domaine culturel et sportif et d'une expérience professionnelle.



La renvoyant dans l'exercice de ses fonctions, Dr. Haoua Outman Djamé a appelé celle-ci à la ponctualité et à l'assiduité au travail, au respect de la hiérarchie, et à l'application stricte et rigoureuse des lois et règlements en vigueur régissant la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi.