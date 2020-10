Tchad : au Hadjer Lamis, une enveloppe de 4,4 millions Fcfa pour le milieu du football

Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) et la FIFA dont la Province de Hadjer-Lamis est classée parmi les 09 autres ligues provinciales de Football du Tchad .



Remettant officiellement les enveloppes aux quatre ligues départementales de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé a salué l'initiative de la FIFA et de la FTFA pour cet appui en faveur des clubs de football.



D'après elle, cette aide vient à point nommer pour relancer les activités de football à l'aube des compétitions nationales et sous-régionales.