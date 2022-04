Tchad : au Kanem, Action contre la faim en intervention dans une zone à fort déficit alimentaire

Pour lui, le problème de l'insécurité alimentaire est d'origine lointaine. Il est lié à la production agricole et sa répartition, au changement climatique et à la mauvaise pratique culturelle de la part des producteurs. Et dès lors, le taux de rendement est faible. À cela s'ajoute la désertification et l'aspect hygiène, dit-il.



L'antenne de Mao travaille avec un plan d'action qui est validé depuis la direction générale. La province du Kanem est une province ou les déficits sont chroniques d'après Kouladoum Hanniel.



Il plaide auprès du gouvernement et des partenaires afin de mutualiser les efforts pour relever les défis. L'année 2021, la province a traversé une année exceptionnelle. Il faut tous les moyens nécessaires pour aider la population de la province, a-t-il conclu.



À travers des projets multiformes, ACF intervient dans la province auprès des populations pour renforcer la résilience.