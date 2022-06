Tchad : au Kanem, des femmes valorisent les produits agricoles locaux

L'Association des femmes du Kanem pour la production, la fabrication, la transformation et la valorisation des produits locaux (AFKPFTCPL), valorise les produits agricoles locaux à Mao, dans le chef-lieu de la province du Kanem.



La présidente de l'AFKPFTCP, Aché Bougoudi explique que son association valorise plusieurs produits locaux en les transformant.



Selon elle, les différents types des produits locaux transformés par son association sont : le savon de moringa, le savon d'algue, le savon de miel, le savon de pastèque, les algues traitées, la moringa en poudre, la datte avec huile et farine (appelé mourou en kanembou), la datte avec de l’arachide, la datte avec du sésame, le jus de datte, l’huile de moringa, la graine de moringa, la graine de savonnier, la viande séchée, la farine enrichie, le hinné, le dilgué, la confiture de tomates et la confiture de banane.



A cet effet, les femmes de l’Association ont bénéficié des formations sur la fabrication et la transformation des produits locaux. Ces produits agricoles proviennent directement de leurs propres jardins, et sont commercialisés dans la ville. Comme on peut le constater sur le terrain, l’entrepreneuriat féminin prend de l’ampleur ces derniers années.