Tchad : au Kanem, des jeunes engagés s'organisent pour plus d'engagement citoyen

La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, Abou Youssouf Taboye, représentant du gouverneur, du maire 1er adjoint de la commune de Mao, Batrane Ali Moussa, des représentants des ONG, de la société civile, des chefs traditionnels et religieux.



Prenant la parole, le président du comité d'organisation, Abakar Hassan Mallah, a rappelé à l'auditoire que l'association a été créée en octobre 2017. Il n'a pas manqué aussi d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette organisation ainsi que les membres de l'association.



Le président sortant, Saleh Mallah Adji, a présenté le bilan annuel de l'association notamment la construction du château de l'école pilote qui a été construit par l'association des femmes engagées pour le développement grâce à l'appel fait par l'AJED-K.



Le président entrant, Moussa Djidingar, a pour sa part présenté le nouveau projet de l'association et les activités que l'association mènera. Pour lui, l'objectif global est de sensibiliser la population pour un changement de comportement.