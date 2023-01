Tchad : au Kanem, la secrétaire d'État Fatimé Boukar échange avec les militants des partis politiques

En séjour à Mao dans la ville blanche, la secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei, a rencontré le 6 janvier 2023 les militants et militantes des partis politiques.



Prenant la parole, Mme Fatimé Boukar Kossei a remercié les militants et militantes des partis politiques pour leurs contributions au développement de la province.



Du côté des politiciens, le secrétaire général adjoint du MPS du Kanem, Ousman Nour Mahamat, a pris la parole au nom de tous les partis politiques pour remercier la secrétaire d'État et sa délégation pour leur séjour au Kanem. Il a déclaré qu'ils sont disponibles à accompagner le gouvernement.



Le. plaidoyer des partis politiques a porté sur la route Ngouri-Mao et d'autres infrastructures dans la province.



La secrétaire d'État a pris bonne note de leurs doléances.