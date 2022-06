Tchad : au Kanem, le conseil des affaires islamiques initie un débat sur le vivre-ensemble

Le Conseil provincial des affaires islamiques du Kanem, en partenariat avec la plateforme interconfessionelle et l’Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem (AJED-K), a organisé le 16 juin à Mao, une conférence-débat sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



Prenant la parole, le président de l'AJED-K, Moussa Djidingar a indiqué que l’objectif est de sensibiliser la population de la province du Kanem sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. Le thème est présenté par trois panelistes à savoir un représentant de l'église catholique, évangélique et du Conseil provincial des affaires islamiques.



La cérémonie a pris fin avec un sketch théâtral et une photo de famille.