Tchad : au Kanem, le gouverneur de la province reçoit les vœux des autorités locales

Le secrétaire général de la province de Kanem, Annourdjibrine Abdoulaye, a exprimé sa reconnaissance envers les efforts du gouverneur pour les nombreuses activités menées en 2023, notamment l'organisation du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023.



De son côté, le gouverneur Issaka Hassane Jogoï a formulé des vœux de paix, de santé, de bonheur, de sécurité et de réussite pour les missions assignées à ses collaborateurs. Il les a exhortés à redoubler d'efforts afin de réussir ensemble et de relever les défis à venir. Il a également appelé à la collaboration et à l'engagement de chacun pour le bon fonctionnement de l'administration.