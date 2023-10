Tchad : au Kanem, une plateforme féminine engagée pour la promotion de l’égalité et du développement

Dès son arrivée à Rig-Rig, le chef-lieu du département du Kanem-Ouest, la mission de la Plate-forme a rendu visite au préfet du département, Abdellatif Bahar Abakoura, pour présenter ses respects.



Après avoir établi des bureaux dans d'autres départements, la mission de la coalition des organisations féminines pour le développement du Kanem (Plate-forme) a installé les membres du bureau départemental du Kanem-Ouest. La cérémonie d'installation a été présidée par la Présidente provinciale, Mdm Aché Bougoudi, en présence du représentant du préfet du Kanem-Ouest, Abbas Mahamat Fougoumi. Cette installation a eu lieu samedi 14 octobre 2023 dans l'après-midi. Le bureau est composé de 7 membres, avec Hadjé Nekelé Abakar comme présidente, assistée de Bintou Adamou, ainsi que d'autres membres et conseillères, qui sont des membres des différentes organisations féminines locales.



Comme dans les autres départements, l'équipe de la Plate-forme a transmis des messages importants concernant la paix, la scolarisation des filles, la lutte contre le mariage précoce, le rôle des femmes dans la résolution des conflits, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. De plus, elles ont fourni des semences à l'équipe départementale.



Le représentant du préfet du Kanem-Ouest, Abbas Mahamat Fougoumi, a ensuite encouragé les membres installés à se mettre au travail et leur a prodigué des conseils et des orientations.



La mission s'est clôturée par une photo de groupe avec les membres de la Plate-forme féminine du Kanem-Ouest.