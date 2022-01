Tchad : au Kanem, vaste tournée de sensibilisation du préfet de la zone Ouest

Le préfet du département du Kanem Ouest, Abdellatif Bahar Abakora, est en tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative depuis le 20 janvier 2022. Il est accompagné d'une forte délégation comprenant notamment les autorités administratives et militaires du département.



La tournée a débuté par le poste de sécurité de Gusney à la frontière Tchad-Niger. Ensuite, la délégation du préfet s'est rendue aux différents cantonats de la circonscription. En passant par Foyo, chef-lieu du canton Mahaboub, à Soudi, chef-lieu du canton Gadoua, Arnako, Blomaye, chef-lieu du Mansouria, Clolochi, chef-lieu de canton Kedeléa, Ndilé, chef-lieu du canton Klakla et enfin Blablim, chef-lieu du groupement Foulbé. À chaque étape, la délégation a échangé avec le chef de canton, les chefs de village, les jeunes et les groupements féminins.



Le préfet a relayé le message des autorités en matière de consolidation de la paix, de sécurité, de cohabitation pacifique et de vivre ensemble. Il a mis l'accent sur la sécurité, la protection de personnes et de leurs biens. Abdellatif Bahar Abakora a également pris note des doléances de la population.