Tchad : au Lac Iro, le gouverneur du Moyen-Chari affiche sa fermeté et rassure la population

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, séjourne depuis le 27 octobre 2022 a Kyabé, chef-lieu du département du Lac Iro.



L'objectif de son déplacement est de prendre contact avec toutes les couches socioprofessionnelles dudit département. Avant cette prise de contact, le gouverneur du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma a visité les quatres sites qui abritent au total 1777 déplacés. Ils ont subi les affres du conflit survenu le 12 septembre dernier dans quelques villages du département du Lac Iro.



Sur place, le général Ousmane Brahim Djouma a écouté et échanger avec ces déplacés afin de les remontés le moral. Il s’est engagé à assurer leur sécurité et désarmer systématiquement tous les fericks, villages et même la ville de Kyabé. Car pour lui, la mission première de l'administration consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Ensuite, le gouverneur du Moyen-Chari s'est rendu à la place de l'indépendance de Kyabé où il a adressé un message de paix et d'unité nationale. Il a précisé qu'il sera sévère avec toutes ces personnes qui sont ennemis de la paix et a mis en garde certaines autorités malintentionnées qui passent des longueurs de journées à arnaquer les paisibles citoyens.