Tchad : au Lac, le ministre des Armées rassure les troupes et les populations locales

Le ministre des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre, le général Issaka Malloua Djamous, accompagné du 1er adjoint au chef d'État-major général des armées, le général Ali Ahmat Akabach, ainsi que d'une forte délégation composée d'officiers des forces de défense et de sécurité, s'est rendu dans la province du Lac, samedi dernier, pour sa première visite officielle.



À Ngouboua, première étape de sa tournée, le ministre a rencontré les différents commandants des forces en mission d'opération dans la zone. Ensuite, à Daboua et Kaïga-Kindjiria, il a également rencontré les représentants de la population et les autorités traditionnelles.



Le ministre a insisté sur la nécessité d'une coordination et d'une collaboration étroite entre les chefs traditionnels et les responsables des forces opérant dans la zone, afin de rétablir la stabilité et la sécurité. Après ces différentes étapes, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Lac et les responsables traditionnels de la sous-préfecture de Baga-Sola.



Il leur a transmis le même message adressé aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux représentants de la population. Par ailleurs, le ministre a écouté attentivement les doléances des populations locales et des commandants des forces d'opération, qu'il s'est engagé à transmettre au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno.



Le chef d'Etat-major adjoint, le général Ali Ahmat Akabach, a également rassuré les troupes que leurs doléances, notamment concernant les permissions, les moyens de transport et les équipements, seraient transmises au ministre des Armées présent avec eux, et qu'une solution y serait apportée.



Cette visite du ministre des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre a pour objectif de comprendre les réalités du terrain, et d'encourager les soldats déployés dans cette partie du Tchad pour lutter contre les ennemis de la paix.