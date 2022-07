Tchad : au Lac, un conflit meurtrier sur une île et une réponse ferme des autorités

Adoum Moustapha Brahimi a mis l'accent sur la paix et le vivre ensemble.



Présent sur le lieu, le procureur de la Tépublique près le tribunal de grande instance de Bol, Adil Manna Bachar a précisé que les personnes impliquées seront jugées conformément aux textes en vigueur.



Tout en saluant la promptitude des forces de défense et de sécurité qui ont su maîtriser la situation, le premier magistrat de la province du Lac a invité les comités de sage et de vigilance à s'impliquer aux côtés de l'administration pour en découdre définitivement avec ce conflit qui a trop duré.